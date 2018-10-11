(Görüntülü) Ertuğrul Sağlam'dan futbolcularına uyarı

Ertuğrul Sağlam’dan futbolcularına uyarı İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, milli maç arasında sakatlıkların art arda gelmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini, buna bir de kart cezalarının eklenmesinin sorun yarattığını söyledi. Bu nedenle de Sağlam, futbolcularını gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı. Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası 3 günlük iznin ardından kulüp tesislerinde bir araya gelen futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Sarı-kırmızılılar antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarının ardından, dar alanda çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar ve Deniz Türüç, Atila Turan, Tiago Lopes, Kana-Biyik ile milli takımlar kampında bulunan Asamoah Gyan, Bernard Mensah, Cristian Sapunaru ve Artem Kravets katılmadı. SAĞLAM\'DAN UYARI Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Rizespor maçına güzel başlamıştık. Bazı oyuncularımızın yerini değiştirdik. Oyuncularımız istediğimiz şeyi ortaya koyuyor derken, Rotman’ın dengesiz müdahale sonrası kırmızı kart görmesi düzenimizi bozdu. Rakip dengeyi yakaladı ve golü buldu. İlk yarıda kalan zamanda eksik kaldık ama dağılmadık. İkinci yarıya iyi başladık ve istediğimiz üstünlüğü ele geçirdik. Talihsiz bir gol yedik. Sorgulamamız gereken nokta golden 5-10 dakika önceki dönem; topa sahip olamama ve topu öne taşıyamama olmadı. Maalesef bazen şans faktörünün de yanınızda olması gerekiyor. Üstün oynadığımız maçı kazanamamamız bizi üzdü. Tam bir düzen oturttuk derken oyuncu eksiliyor. Yaşanan sakatlıklardan sonra zaten sayısal anlamda az durumdayız. Bu nedenle oyuncularımızın gereksiz sarı kart ve kırmızı kart görme konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Milli takımlarda oyuncularımız var. Onun yanında geçen seneden hala süregelen sıkıntılarımız var; geçmişte ameliyat olmuş oyuncularımızı hem dinlendirerek hem de tedavilerini yaparak bundan sonraki yoğunluğa hazırlamaya çalışacağız. İnşallah Kana Biyik ve Deniz hafta başında takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başlayacak. Atilla ve Tiago da 2 gün sonra başlayacak. Onların da gelmesiyle biraz daha sayısal anlamda güzel ve keyifli antrenman yapacak sayıya ulaşacağız\" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Ertuğrul Sağlam\'ın açıklamaları - Antrenmandandan görüntüler