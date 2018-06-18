(Görüntülü) Erdoğan: Münbiç'te, 'devriye gezme olayı' dedik, o da başladı

Yaprak KOÇER- Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şu anda Münbiç\'te, şu anda \'devriye gezme olayı\' dedik, o da başladı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın\" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun\'a gelerek Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada önce kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından konuşma yaptı. Samsun\'un muhteşem olduğunu söyleyen Erdoğan, \"Hamdolsun Samsun bizi yarı yolda bırakmadı. 2002\'den beri girdiğimiz tüm seçimlerde Samsun AK Parti\'nin en büyük destekçilerinden biri oldu. Havalimanından gelene kadar Samsun bir başkaydı, bugün kabına sığmıyorsun. Samsun bizim göz bebeğimiz. Samsun bizim yoldaşımız. Biz birileri gibi sadece Samsun\'u seçim zamanlarında hatırlayanlardan değiliz. Son 4 yıl içerisinde 5 kez Samsun\'a geldim. Sizlerle dertleştim\" diye konuştu.



24 Haziran\'ın kritik bir seçim olduğunu ifade eden ve Samsun\'dan rekor beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Biz Samsun\'dan yine rekor bekliyoruz. Samsun, 24 Haziran\'da yeni bir rekora koşuyor muyuz? 24 Haziran\'da mührü bir kez daha AK Parti\'ye basıyor muyuz? Rabbim bu sevdayı kem gözlerden korusun. Rabbim bu güzel şehirdeki kardeşlik iklimini muhafaza eylesin. Samsun, dün İstanbul\'u izlediniz mi? Sağanak yağış vardı ama bu yağmura rağmen dinlemediler. Bu davaya gönül veren 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı\'yı doldurdu. Kardeşlerim, son 16 yılda Samsun bize nasıl sahip çıktıysa biz de Samsun\'u hak ettiği yere getirmeye çalıştık\" dedi.



\'SENİN NE İŞİN VAR EDİRNE\'DE?\'



CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirerek sözlerine devam eden Erdoğan, \"Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına, yoldaşlık, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne\'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkâr olmakta aradık. Senin ne işin var Edirne\'de? Kim bu adam? Bu adam 7 Haziran seçimlerinde \'Dökülün sokağa\' deyip de benim Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek, orada 53 vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Bu, Yasin Börü\'nün öldürülmesine yol açan kişi değil mi? Ne işin var senin orada? Bu parti, bu kişiden başka aday mı bulamadı? İlla genel başkanlar oluyorsa, senin genel başkanın niye aday olmadı?\" ifadelerini kullandı.



\'YENİ BİR ESERİ SAMSUN\'A KAZANDIRIYORUZ\'



Şimdi yeni bir adım attıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şimdi yeni bir adım atıyoruz. Londra, New York, Paris gibi dünya şehirlerinde örneklerini gördüğümüz yeni bir eseri Samsun\'a kazandırıyoruz. Ne yapıyoruz? Samsun eski stadını, yaklaşık 102 bin metrekarelik devasa o alanı inşallah millet bahçesine dönüştürüyoruz. Gayet güzel bir proje. Talimatı TOKİ\'ye verdim, süratle yapılıyor. Çoluk çocuk hep beraber gideceksiniz, pikniğinizi orada yapacaksınız. Ve Samsun yeşille zaten iç içe. Böyle bir millet bahçesi yemyeşil olacak. Hayırlı uğurlu olsun\" dedi.



\'DOKTORLARIN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTACAĞIZ\'



Doktor ve sağlık çalışanlarının güvenliğini en üst seviyede tutacaklarını vurgulayan Erdoğan, \"Bundan sonra da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz\" diye konuştu. Erdoğan, ayrıca, Samsun\'a 900 yataklı bir şehir hastanesi yapılacağını açıkladı.



\'BEN ANTRENMANLIYIM\'



\"Benim için \'O\' diyor \'artık yorgun\' diyor. Bay Muharrem, ben antrenmanlıyım. Hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 16 yıl futbol oynadım ben\" diye konuşmasına devam eden Erdoğan, şöyle dedi:



\"40 yıl siyasette tecrübem var. Ve biz, bugüne kadar şunu gördüğümüz zaman aldığımız sinerji bizi yormaz. Ama sen daha başlamadan bittin, bittin. Niye? Ya senin yalandan başka sermayen yok ki. Biz \'Millet kıraathanelerinde çay, simit, kahve, kek bunlar verilecek\' diyoruz. Sen yalan söylüyorsun. Yok bilmem Tatar böreği de verecekmiş, Arnavut ciğeri de verecekmiş. Nerede söyledim? Çorbayı zaten Zeytinburnu Belediyemiz veriyor be gafil. Ama sende bunları takip edecek yürek yok. 5 gün kaldı, 5 gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek.\"



\'OHAL\'İN SANAYİYE BİR ZARARI VAR MI?\'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin OHAL ile ilgili eleştirilerine de değinerek, şunları kaydetti:



\"Neymiş, 3600 katsayıyı o söylemiş; neymiş OHAL\'i 48 saat içinde kaldıracakmış. Ya be gafil, biz iktidar olduğumuzda biz doğruyu konuştuk. Geldik biz bir ayda OHAL\'i kaldırdık. Yeni dönemde terörle mücadelenin gereği olarak inşallah OHAL\'i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki, bundan sonra yine gelmeyebilir. Teröre yönelik en ufak bir şey olursa yine getirebiliriz. Bizim OHAL\'imizin Samsun\'a bir zararı var mı? Sanayiye bir zararı var mı? Eğitime bir zararı var mı? E niye rahatsız oluyorsun? Dert başka; manipülasyon. \'Acaba buralardan bir şey elde edebilir miyim?\' Edemeyeceksin. Bugün ülkemizde huzur varsa bu OHAL\'i en güzel şekilde kullandığımız için. Bunların emirlerindeki medya organları aracılığıyla şehir hastanelerimiz için masa başı haberler yaptırıyorlar. Muhalefet rahatsız olsa da Samsun\'u şehir hastanelerimizin beş yıldızlı konforuyla tanıştıracağız.\"



\'TERÖR OPERASYONLARIMIZ SÜRÜYOR\'



Alanda bulunanlara \"Benim dışımdaki adaylardan terörle mücadele konusunda bir şey duydunuz mu?\" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Adam gidiyor, orada işin başını ziyaret ediyor zaten. Diğerleri bölücü terör örgütüne hazımsızlık duysa da biz Kandil\'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bay Kemal ne diyor? \'İran ile anlaştınız mı?\' diyor. Ya Bay Muharrem sen bu işi bilmiyorsun. Ya biz 16 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. 15 yıldır bu mücadeleyi vererek biz Afrin\'e girerken siz ne dediniz usta-çırak? \'Afrin\'e girmek doğru değil\' dediniz. Girdik mi? Şu an itibarıyla Afrin\'de 4 bin 600\'ü aşkın teröristi biz etkisi hale getirdik. 3 bin Cerablus\'ta teröristi etkisiz hale getirdik. Kandil\'de ilk operasyonda 20 uçak kaldırdık, 10 önemli noktayı vurduk. Ardından ikinci operasyon, bunların lider kadrolarını vurduk. Nerede? Irak\'ta vurduk, Kandil\'de vurduk\" diye konuştu.



\'MÜNBİÇ\'TE DEVRİYE GEZME BAŞLADI\'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran sonrası Afrin\'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceklerini belirterek, \"Şu anda biz öyle bir mücadele veriyoruz ki, ben asil milletime sesleniyorum, CHP\'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, HDP\'ye de sesleniyorum, Saadet\'e gönül verenlere de sesleniyorum, sözde İYİ Partilere sesleniyorum, gelin lütfen dikkatli olalım. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu beka davasındaki mücadelemizde sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şu anda Münbiç\'te, şu anda \'devriye gezme olayı\' dedik, o da başladı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın\" dedi.