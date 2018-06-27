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Politika

(Görüntülü) Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bahçeli'yi kabul etti (Ek) 

  ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti

27 Haziran 2018 19:56

 

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de 24 Haziran seçimlerinin ardından Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi kabul etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin sona erdiği öğrenildi. 

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