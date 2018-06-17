(Görüntülü) Erbaa'da yaşanan sağanak sonrası yaralar sarılıyor

İbrahim UĞUR ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde yaşanan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar sonrası oluşan hasarların giderilmesi için çalışma başlatıldı. İlçe merkezinde geçen Cuma günü 1 saat etkili olan sağanak yağış Yeşilyurt Mahallesi Fatih Caddesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesine sebep oldu. 4 otomobil çöken istinat duvarının altında kalarak zarar gördü. Şehir genelinde bodrum katlardaki birçok evi ve Erbaa Devlet Hastanesinin acil servisini de su bastı. Birçok ağaç devrildi. Yaklaşık 2 saat ilçe genelinde tel kopması sebebiyle elektrik kesintisi yaşandı. Belediye ekipleri yaraların sarılması için çalışma başlattı. Bodrum katları basan sular vidanjörler yardımıyla tahliye edildi. İstinat duvarının çöktüğü yerde de otomobiller betonun altından çıkarıldıktan sonra belediye ekipleri bölgedeki enkazı kaldırdı. Belediye ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri hasar tespit çalışması başlattı.