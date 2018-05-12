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(Görüntülü) Engelliyi kucağında yolun karşısına taşıdı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de yolun karşısına geçmekte zorlanan yürüme engelli kişiyi, başka bir vatandaş kucağına alarak taşıdı

12 Mayıs 2018 18:32

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de yolun karşısına geçmekte zorlanan yürüme engelli kişiyi, başka bir vatandaş kucağına alarak taşıdı. Görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Niğde Cumhuriyet Meydanı\'nda elinde bastonuyla yolun karşısına geçmekte zorlanan bir erkeğin yardımına başka bir vatandaşın koşması mobese kameralarına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüde, engelli kişiyi kucağına alan vatandaş yolun karşısına geçmesine yardım etti. Sosyal medyada herkes yardımcı olan kişiyi kutladı. Kentte engelli vatandaş ve yardım eden kişinin kimliği merak ediliyor.

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