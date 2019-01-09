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Spor

(Görüntülü) Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi

09 Ocak 2019 20:43

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaray\'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya\'ya geldi.

Sarı kırmızılı takımın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya\'ya gelen Emre Taşdemir, Antalya Havalimanı\'nda Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin tarafından karşılandı. Genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, takımın kampına katılmak üzere kendisi için ayarlanan araç ile birlikte Belek\'e hareket etti.

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