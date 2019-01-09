(Görüntülü) Emre Taşdemir, Antalya'ya geldi

Serhan TÜRK / ANTALYA (DHA) - Galatasaray\'ın transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdiği Emre Taşdemir, Antalya\'ya geldi.



Sarı kırmızılı takımın ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya\'ya gelen Emre Taşdemir, Antalya Havalimanı\'nda Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin tarafından karşılandı. Genç oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, takımın kampına katılmak üzere kendisi için ayarlanan araç ile birlikte Belek\'e hareket etti.