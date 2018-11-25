(Görüntülü) Emeklilikte yaşa takılanlar Eskişehir'de buluştu

ESKİŞEHİR, (DHA)- EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Eskişehir\'de bilgilendirme toplantısı yaptı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Alaattin Parkı\'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak ile Ankara, İstanbul, Bursa, Kütahya, Bilecik\'ten gelen çok sayıda kişi katıldı. Dernek üyeleri, “Edirne\'den Kars\'a, Jüpiter\'den Mars\'a, çıksın artık bu yasa\", “Emeklilik hakkımız, söke söke alırız\" şeklinde slogan attı. Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaptığı açıklamada, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: “Bugün, burada bütün illerde başlattığımız hak arayışımızı Eskişehir\'de sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde tüm Türkiye\'de programlarımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu davada haklılığımızın peşindeyiz. Bu hakkımızı da sonuna kadar almak için mücadelemizi vereceğiz. Geldiğimiz yaş ortalaması 45-50 yaşlarda. En büyük sıkıntılarımız bu yaşlardan dolayı bizi, özel sektör \'Yaşlısın\' diyerek kapıya koyuyor. Ama hakkımızdan dolayı devletimize, \'bizi emekli edin\' diyoruz. Biz haklıyız. Devletimiz de, \'Hayır, siz gençsiniz\' diyor. Hiçbir şekilde seçim vaatlerinde yer almak istemiyoruz. Biz artık icraat istiyoruz. Sorunlarımızın çözülmesi için de ortak bir noktada Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerinin ortak çözüm üretecekleri ümidini taşıyoruz. Sayı bazında çok fazla bilgi kirliliği var. Dernek olarak bir dilekçe sunduk. Bizim yaptığımız çalışmalarda 1 milyon civarı, hemen emekli olabilecek de 150-200 bin civarı kişi var. Daha prim gününü, hizmet yılını doldurmayanlar var. Maliyetimiz de 8-10 milyar lira civarı.\"