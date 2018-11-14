(Görüntülü) Elektrik direği yol ortasında kaldı

Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Çarşamba İlçesinde yaklaşık bir ay önce yapılan yol çalışması sonrasında yol ortasında kalan elektrik direği trafiği tehlikeye düşürüyor. Samsun\'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak\'ta ilçe belediyesi tarafından bir ay önce yapılan yol genişletme çalışması sonrasında elektrik direği yolun ortasında kaldı. Yol ortasında bulunun direk, trafik açısından tehlike oluşturdu. Özellikle gece direği görmekte zorluk çeken sürücüler kaza tehlikesi atlatırken, bazıları da çarptı. Gece elektrik direğini fark edemediği için aracıyla direğe çarptığını dile getiren Mehmet Öztürk, \"Yol ortasında duran şu direğe bir gece fark edemediğim için çarptım. Çünkü yolun ortasında hiç beklemediğim bir şeydi. Başka kazalara sebep olmadan önlem alınması gerekiyor\" dedi. Yolun yaklaşık bir ay önce yapıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Hüseyin Bayyurt ise \"Burada oturuyorum. Yaklaşık bir ay önce yolu yaptılar, direk ortada kalınca burada kaza yapanlar oldu. Cevap verebilecek olan yetkili de yok\" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Mürsel Aydın, elektrik direğinin en kısa zamanda kaldırılması gerekitğini belirterek, \"Gördüğünüz gibi ışık yok, hiçbir şey yok. Direk yolun ortasında. Yolu, altyapıyı yapıyorlar ama başka bir şey yapmıyorlar. Direk yolun ortasında duruyor. Birkaç kişi bu direğe vurmuş, biz de dikkatli sürmeye çalışıyoruz\" dedi.