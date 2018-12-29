(Görüntülü) Elazığ'da eve dönmeyen çocuk donmak üzereyken bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, dün dolaşmak için evden çıkan S.B. (15), yaklaşık 10,5 saat sonra karlar üzerinde kendisinden geçmiş, donmak üzereyken bulundu. Abdullah Paşa Mahallesi\'nde oturan S.B., dün saat 15.00 sıralarında dolaşmak için evden çıktı. Havanın kararmasına karşın S.B. eve dönmeyince aile polise haber verdi. İhbar üzerine polis ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Saat 01.30 sıralarında S.B. mahallede boş arazide karlar üzerinde kendisinden geçmiş, donmak üzere bulundu. S.B., çağırılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.