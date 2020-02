(Görüntülü) Ek tercihlerde her kontenjandan yer var

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) – BİR yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için üniversiteli olma şansı henüz bitmedi. Ek kontenjanların açıklanmasıyla birlikte tercihlerini gerçekleştirecek olan 800 bin öğrenci, toplamda 180 bin 360 boş kontenjanda yer bulmaya çalışacak. Üniversiteye yerleşmede açıkta kalan adaylar için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, akla gelebilecek hemen her bölümlerin kontenjanlarında yer olduğunu belirtti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı\'nca (ÖSYM), 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınmaya başlandı. Tercihler 20 Eylül saat 23:59\'a kadar devam edecek. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24\'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. Tercihlerde işin ilk kısmının bittiğini ve bunun sonunda yaklaşık 200 bine yakın bir kontenjan boşluğu olduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, \"Üniversiteye yerleşip kayıt olmayan adaylarla beraber şu anda bu sayı, açık öğretim hariç, 200 bine yaklaşmış durumda. ÖSYM dün itibariyle bir ek kontenjan kılavuzu yayımladı. Bu şu an tercih yapma hakkı olan 800 binden fazla aday için bir şans. Birçok anlamda ilk tercihten farkı yok\" dedi. ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER Bu sene üniversitelerde ciddi anlamda kontenjan boşluğu yaşanması sebebiyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirmelerin büyük önem kazandığına vurgu yapan Sebahattin Kutlu şunları söyledi: \"Arkadaşlarımızın yazmak istediği bölümün şu anki kılavuzda taban puanı oluşmamışsa iki yıllık bölüm için 150, 4 yıllık bölüm için 180 puanın üzerinde puan şartı var. Eğer taban puan oluşmuşsa da puanlarının o puana eşit ya da üstünde olup olmadığına bakılması lazım. Taban puanından daha yüksek bir puanımız varsa tercihte bulunabiliriz.\" EK KONTENJANDAN KİMLER YARARLANABİLİR? Ek kontenjandan kimlerin yararlanabileceğine dair bilgilendirmede bulunan Kutlu, ilk tercihlerinde herhangi bir üniversiteye yerleşmiş ancak kayıt yaptırmamış kişilerin ek kontenjanlar için tercih yapamayacaklarını söyledi. Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ek kontenjandan, tercih yapma hakkına sahip olan ama ilk tercihte yerleşemeyen adaylar yararlanabilir. Bir üniversiteye yerleşmeyen tüm adaylar puanları ölçüsünde ek kontenjandan yararlanabilir. Bunun da bir istisnası var. Bazı arkadaşlarımız özel yetenek sınavları ile çeşitli bölümlere yerleştiler. Bu arkadaşlar da ek kontenjandan yararlanabilir.\" \"BU YIL ÇOK DAHA FAZLA ADAY YARARLANACAK\" \"Bu yıl sınav sistemi değişti. Adaylar biraz daha karanlık bir ortamda tercih yapmak zorunda kaldı\" diyen Kutlu, \"Tahmin ediyoruz ki bu sebepten bazı adaylar yanlış tercihte bulundu. Yanlış tercih dolayısıyla da yerleşemeyen aday sayısının bu yıl fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden ek tercihler çok büyük bir fırsat. O sebepten ek tercihlerden bu yıl çok daha fazla aday yararlanacak. Tercihin kuralları ve puanlar çok açık. Adaylar girebilecekleri yerleri görebiliyorlar.Ona göre tercihlerini yapıp, yerleşebilirler. Bu kadar büyük bir fırsat varken tekrar bir sene daha beklemeye çok da gerek yok. Ya da bekleme durumunda kalmaya gerek yok. Bununla ilgili uzmanlar, rehberler, tercih merkezleri var. Biz de İstanbul Aydın Üniversitesi olarak çok ciddi bir tercih merkezi kurduk. Orada bulunan rehberlik uzmanlarımız ve akademik hocalarımızla görüşüp en doğru tercihi yapıp yerleşebilirler\" ifadelerini kullandı. \"KILAVUZ DOĞRU İNCELENMELİ\" 70 bin adayın \'neresi olursa oraya gireyim\' diyerek yerleşip daha sonrasında pişman oldukları için kayıt yaptırmadıklarının da atını çizen Kutlu, \"Adaylar bunu yapmamalılar. Zaten tıptan hukuka, PDR\'den psikolojiye, siyaset biliminden aklınıza gelebilen tüm bölümlere kontenjan var. Önlisans programlarında ise adalet, acil yardım gibi bütün bölümlerde yer var. Dolayısıyla yerleşmek mümkün. ÖSYM\'nin açıkladığı ek kontenjan kılavuzu dikkatle incelenmeli. Orada bütün bölümlerde kontenjan olduğunu görecekler. Eğer zorlanırlarsa da adaylar için tercih robotlarımızı aktif hale getirdik. Orada süzme programlarını kullanarak istedikleri bölümlerin şu an hangi koşullarda öğrenci aldıklarını görebilirler. Ek kontenjan büyük bir fırsat ve bu yıl için fırsat kaçmış değil. Adayların üniversiteli olması hala mümkün. Bunun için kılavuzu doğru inceleyip buna vakit ayırmalılar\" şeklinde değerlendirmede bulundu.