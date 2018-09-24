(Görüntülü) Eğitim için el ele verdiler, kazandılar

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi\'nin Eğitim İçin El Ele Projesi kapsamında, geçen yıl gönüllü eğitmenlerden eğitim alarak bu yıl girdikleri üniversiteyi sınavını kazanan gençler AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, Bu proje ile birbirimize sahip çıkabilme ve destek olabilme noktasında büyük bir güzellik gerçekleşti dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi\'nin başlattığı, Eğitim İçin El Ele Projesi 10. yılını geride bıraktı. Üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllü eğitmen olarak yer aldığı projeden yararlanan ve bu yıl Türkiye\'deki çeşitli üniversiteleri kazanan öğrenciler Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı ziyaret etti. Başkan Zolan, ziyarette yaptığı konuşmada ücretsiz olarak sundukları Eğitim İçin El Ele Projesi\'nden faydalanarak bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencileri tebrik etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Zolan Derslerinizi aksatmadan takip edin. Alanınızda araştırmalar yapın ve kendinizi geliştirici ek bilgiler öğrenmeye çalışın. Buna bir plan dahilinde devam edin. Mezun olduğunuzda herkesle aynı standartlarda olmak sizi farklı kılmaz. Sizi farklı kılacak, ek donanım, bilgi, gayret ve çalışmadır. Birbirimize sahip çıkabilme ve destek olabilme noktasında büyük bir güzellik gerçekleşti dedi. Gençlik Meclisi Başkanı Bilge Naz Sak ise, her zaman gençlere verdikleri desteklerden dolayı Başkan Zolan\'a teşekkür edip, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşen proje ile bu yıl 50 kişinin üniversiteyi kazandığını kaydetti.