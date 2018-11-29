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(Görüntülü) Edirne'de kar yağışı başladı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de dünden bu yana etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı

29 Kasım 2018 01:01

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de dünden bu yana etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kentteki araçların üzerleri ve yüksek kesimdeki evlerin çatıları beyaza büründü. Edirne Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışmalarına başladı.

Edirne\'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bu sabah etkisini yitirdi. Kentte sellere ve yoğun su baskınlarına neden olan yağmur, bu akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü. Edirne Belediyesi ekipleri de kar yağışıyla birlikte tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı kentte sabah saatlerine kadar aralıkla devam edecek. Edirne Valiliği kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

 

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