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(Görüntülü) Düzce'de 2 TIR çarpıştı: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, dinlenme tesisinden çıkan su yüklü TIR'a arkadan çarpan, otomobil parçası yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı

22 Mayıs 2018 13:00

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, dinlenme tesisinden çıkan su yüklü TIR\'a arkadan çarpan, otomobil parçası yüklü TIR\'ın sürücüsü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, TEM yolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Osman Atasoy\'un kullandığı 31 DZ 374 plakalı otomobil parçası yüklü TIR, dinlenme tesisinden yola çıkan Duran Halıcı yönetimindeki 06 ED 8656 plakalı su yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada Atasoy, hasar gören TIR\'da sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkarırken, sağlık ekibi de ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Murat Osman Atasoy, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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