(Görüntülü) 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü, otomobille 2 polise çarptı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da, sürücü belgesiz ve alkollü olarak otomobil kullanan Hasan Hüseyin Ö. (28), kendisini durdurmak isteyen trafik polisleri Mehmet Korkmaz ile Mehmet Hayırşah\'a çarparak, yaralanmalarına neden oldu. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ö.\'nin, yapılan testte, 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay, saat 04.30 sıralarında, Ali Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücünün 43 AAK 561 plakalı otomobille trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Uygun Sokak\'ta araçtan inen trafik polisleri Mehmet Korkmaz ve Mehmet Hayrışah, otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Ö.\'yü durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan Hasan Hüseyin Ö., 2 polis memuruna otomobille çarptıktan sonra kaçtı. Yaralanan polisler Korkmaz ile Hayrışah, telsizle kendilerine çarpan sürücünün kaçış yönünü bildirip, sağlık ekibi istedi. İhbar üzerine diğer ekipler, Sebilerenler Caddesi\'nde demir bariyerlere çarparak, duran ve araçtan indikten sonra koşarak, kaçmak isteyen Hasan Hüseyin Ö.\'yü kovalamaca sonucu yakaladı. Yaralı 2 polis memuru da sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Korkmaz ve Mehmet Hayrışah\'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ö.\'nün, yapılan testte, 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesi de olmadığı tespit edilen Hasan Hüseyin Ö., emniyette sorguya alındı.