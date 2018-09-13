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(Görüntülü) Düğünde silahlarla havaya ateş açtılar

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesindeki bir düğünde, çok sayıda kişinin tabanca ve tüfeklerele havaya ateş açma anları görüntülendi

13 Eylül 2018 13:45

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesindeki bir düğünde, çok sayıda kişinin tabanca ve tüfeklerele havaya ateş açma anları görüntülendi. Olay ilçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi\'nde geçen hafta sonu meydana geldi. Bir düğünde tabanca ve tüfekle havaya ateş açanlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde ellerindeki tabanca ve tüfekleri çıkaran kişilerin havaya doğru defalarca ateş açması ve düğüne gelen bazı konukların kulaklarını tıkadığı, bazılarının ise küçük çocuğunu koruyup, o bölgeden eğilerek geçtiği görülüyor.

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