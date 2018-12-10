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(Görüntülü) Diyarbakır'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: Gözaltılar var (1)

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi

10 Aralık 2018 20:20

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, HDP İl Başkanlığı\'nda açlık grevine başlayanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım\'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi\'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven\'e destek için HDP İl Başkanlığı\'nda bazı kişiler, açlık grevine başladı. Polis ekipleri, akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı\'na düzenlediği operasyonda açlık grevindeki bazı kişiler gözaltına alındı.

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