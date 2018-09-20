(Görüntülü) Diyarbakır'da, AB destekli Prefabrik eğitim kurumlarında ilk ders zili çaldı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Avrupa Birliği\'nin (AB) desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen, \'Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I-II\' projesi kapsamında yaptırılan ve içerisinde Prefabrik Kırklardağı Anadolu Lisesi\'nin de bulunduğu eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim başladı. AB desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen \'Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I-II\' projesi kapsamında Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde yaptırılan prefabrik eğitim yapıları, eğitim ve öğretime açıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Gabriel Munuera Vinals, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Elçi Gabriel Munuera Vinals, Türkiye\'nin mültecilere büyük destek verdiğini belirterek, bu mali yardımlarda 3 Milyar euronun seferber edildiğini söyledi. Sağlık, eğitim, sosyo-ekonomik destek, altyapı ve göç yönetimi gibi alanlarda yardımların yapıldığını vurgulayan Vinals sözlerini şöyle sürdürdü: \"Şu ana kadar 72 projenin sözleşmeleri yapılmıştır. 3 milyar euroluk destek mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Ancak daha yapılacak işlerin de olduğunun bilincindeyiz. İşte bu yüzden 14 Mart 2018\'de Avrupa Komisyonu ilave bir fon olarak 3 milyar euro daha tahsis etme kararını duyurmuştur. Ve bu karar Haziran 2018\'de diğer tüm AB\'ye üye devletlerinde tam desteğini almıştır. Yani önümüzde son derece yoğun bir dönem bizleri bekliyor. Mevkidaşlarımızla birlikte, Türkiye\'deki ev sahibi topluluk ve mültecilerin ihtiyaçlarına elimizden gelen en iyi şekilde yanıt vermeye çalışacağız. İkinci mali yardım olan 3 milyar euroluk bütçe kapsamında atacağımız ilk adım, geçen ay duyuruldu. Ve bu adım eğitimdir. Bu adım, bu eylem kalemi için ilaveten 400 milyon euroluk bir finansman da PICTES projesi kapsamında sağlanacaktır. Yani ilaveten 3 akademik okul yılı süresince, örgün eğitimde artan kalite ve yardım eli uzatabilme konularına odaklanabileceğiz. Türkçe eğitim sağlayabileceğiz ailelere ve sınav sisteminin daha iyi hale getirilmesi ve sosyal uyumun artırılmasına odaklanabileceğiz. Bu mali yardımın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın hem Suriyeli, hem de Türk öğrencilere yönelik kaliteli eğitim sağlama yönündeki çalışmalarına destek sağlayabilmektir. Hepimizce malum olduğu üzere Türkiye, eğitimi öncelikli gören bir ülkedir. Milli Eğitim Bakanlığı, tam bir kararlılıkla ve en hızlı bir şekilde eğitim ihtiyaçlarını giderme yönünde çalışmıştır. Bu takdire şayandır. 600 binden fazla Suriyeli çocuk şu anda Türkiye\'de okula gitmektedir. Bu inanılmaz bir başarıdır, ancak halen yapılacak çok şey bizleri bekliyor. Bu bağlamda, 300 milyon euroluk PICTES projesi aracılığı ile ve yine 475 milyon euroluk Okul Altyapı Güçlendirme Projeleri ile yoğun çalışmalar devam etmektedir. Tüm bunlar, Türk makamları ve AB arasındaki işbirliği sayesinde ve yine AB üye ülkelerinin de verdiği güçlü siyasi ve mali destek sayesindedir.\" Diyarbakır Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı ise, Diyarbakır\'da bu yıl 461 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, kentte öğrencilerin en iyi eğitimi görmeleri adına Valilik ve kurumların özel bir çaba sarf ettiklerini kaydetti. Politik sorunlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın Türkiye\'de ağırlandığını hatırlatan Vali Yardımcısı Helvacı, \"Bugün açılışında bulunduğumuz 90 milyon lira harcanarak yapılan projelerde AB ile çalışmaktan çok mutluyuz\" dedi. Halk oyunları ve öğrencilerin verdiği konserin ardından protokol, ilk ders zilini çaldı. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, öğrencilerin yanına oturarak hatıra fotoğrafı çekti.