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(Görüntülü) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanıyla görüştü

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE- Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 6'ncısı İstanbul'da gerçekleştiriliyor

30 Ekim 2018 15:13

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE- Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nın 6\'ncısı İstanbul\'da gerçekleştiriliyor. Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif biraraya geldi.

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