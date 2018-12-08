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(Görüntülü) Didim'de deve güreşi heyecanı

Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Didim ilçesinde bu yıl 8'ncisi düzenlenen deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu

08 Aralık 2018 20:06

Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), (DHA) AYDIN\'ın Didim ilçesinde bu yıl 8\'ncisi düzenlenen deve güreşi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Güneşli havada yapılan festivalde izleyiciler bir taraftan güreşlerin heyecanını yaşarken, diğer yandan mangal keyfi yaptı. Didim Belediyesi\'nin katkılarıyla, Didim Belediyespor Kulübü yararına düzenlenen Didim 8. Deve Güreşi Festivali\'nde heyecanlı müsabakalar yaşandı. Didim\'in Akyeniköy Mahallesi, Söke- Milas karayolu Dalyan Kavşağı\'nda kurulan alanda düzenlenen etkinlik için güreşseverler sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurdu. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerindeki güreşlerde daha önce arenaya çıkmış 120 devenin katıldığı festivali, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güneşli havada yapılan festivalde, izleyiciler bir taraftan güreşlerin heyecanını yaşarken, diğer yandan mangal keyfi yaptı.

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