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(Görüntülü) DHKP-C'nin hücre evine operasyon: 1 gözaltı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü DHKP-C'nin hücre evine düzenlenen operasyonda, A

09 Aralık 2018 18:54

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, terör örgütü DHKP-C\'nin hücre evine düzenlenen operasyonda, A.İ. (29) gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze\'de terör örgütü DHKP-C\'nin hücre evini tespit etti. Hücre evine düzenlenen operasyonda A.İ. gözaltına alındı. A.İ.\'nin üzerinde ve evde yapılan aramada; sahte kimlik ile pasaport ele geçirildi. Örgüt tarafından kiralandığı belirlenen evde çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ., adliyeye sevk edildi.

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