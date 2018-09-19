(Görüntülü) Dere yataklarına kaçak inşaata devam

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - TÜRKİYE genelinde başlatılan \'imar barışı\' ile 31 Aralık 2017\'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz\'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı\'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli- yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize\'nin Fırtına Vadisi\'ndeki dere yatağına otel, pansiyon, restoran ve otopark inşa edilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, dere yataklarındaki kaçak yapılarla ilgili harekete geçerek, yasal işlem başlattı.



\'İmar barışı\' düzenlemesiyle Doğu Karadeniz\'deki yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı verilen kaçak yapıların sahipleri, harekete geçmişti. Ayder Yaylası ve turizm merkezi Uzungöl\'dekiler başta olmak üzere kaçak yapıların sahipleri, 31 Aralık 2017\'den önce inşa edilen yapıları için \'imar barışı\' başvurularını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan yaylacılar, \'yapı kayıt belgesi\' alıyor. \'İmar barışı\' ile Doğu Karadeniz\'de kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı kişilerin ise yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladığı ortaya çıkmıştı. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri, kaçak inşaatlarla ilgili tutanaklar tutarak, yasal işlemler başlatmıştı.



YIKIMLAR SÜRERKEN, DERE YATAKLARINDA İNŞAATLAR BAŞLADI



Doğu Karadeniz\'deki hemen hemen tüm yaylalarda, inşaat sesleri arasında yükselen kaçak yapılar için harekete geçildi. Türkiye genelinde başlatılan \'imar barışı\' ile 31 Aralık 2017\'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenlerin inşa ettiği kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Yıkımların sürdürüldüğü Doğu Karadeniz\'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükselmeye başladı. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlardaki inşaatların ardından dere yataklarına da kaçak yapılar inşa edilmeye başlandı. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen ve yerli-yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize\'nin Fırtına Vadisi\'ndeki dere yatağına otel, pansiyon, restoran ve otopark inşa edilmeye başlandı. Dere yatakları daraltılarak, yol kenarlarına sıfır noktaya yapıların inşa edildiği Fırtına Vadisi\'nde inşaat sesleri yankılanıyor.



YIKIMLARI GÜNDEMDE



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, dere yataklarındaki kaçak yapılarla ilgili harekete geçti. Kaçak yapıları tespit eden ekipler, yasal işlem başlatarak, savcılıklara suç duyurusunda bulundu. İnşaatların yapılan tespitlerinde, temellerinin dere yataklarına oturtulduğu, kara yolu güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Tespit edilen kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı alınacağı belirtildi; ancak yasal işlemlere rağmen kaçak yapı inşaatlarının sürdürüldüğü gözlendi. Bölgede, sağanakların ardından oluşan sel ve heyelanlarda gündeme gelen dere yataklarındaki yapılar, yol açtıkları tehlikeyle tartışılıyor.



\'DERE YATAKLARI İŞGAL ALTINDA\'



Çamlıhemşin Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Metin Gültan, Fırtına Vadisi\'ndeki yoğun yapılaşmaya dikkat çekerek, \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mız \'Ayder\'i kirlettik, rezil ettik\' demişti. Şimdi de Fırtına Vadisi maalesef kirlenmeye devam ediyor. Her taraf inşaat olmuş vaziyette. Ayder için birtakım çalışmalar yapılıyor ama illa ki bir yerler bozulduktan sonra mı bu çalışmaların yapılması lazım? Derelerin içlerine kadar girmişler, dere yatakları işgal edilmiş durumda. Buna \'Dur\' denilmeli\" dedi.



\'DERE İÇİNDE YAPILAŞMA OLMAZ\'



Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hızır Canbaz da Rize\'de yılda 2 milyona yakın turistin ağırlandığını belirterek, artan ihtiyaca cevap verilmesi gerektiğini; ancak bunun yönteminin, derelerin içine yapı inşa etmeyle olmayacağını söyledi. Canbaz, \"Oldubittiye getirilerek veya siyasi konulara yenik düşülerek yapılan yapılaşmaya şiddetle karşıyız. Biz bu konularla ilgili tereddütlerimizi ilgililere bildirdik. Dünyada bu tarz turizm yapan yerlerin örnekleri var. Bunları örnek alarak doğru yapılaşma yapılabilir. Doğaya uygun, insan hayatına önem veren bir yapılaşma en uygun olanıdır\" diye konuştu.