(Görüntülü) Denizli'de uyuşturucu operasyonunun zanlıları adliyede

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen cuma günü polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3\'ü kadın 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen cuma günü şafak vakti, Özel Harekat Şubesi ekipleriyle birlikte operasyon düzenledi. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında, 3\'ü kadın toplam 11 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 11 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.