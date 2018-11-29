T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Deniz Kuvvetleri helikopteri Zehra bebek için havalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirildi

29 Kasım 2018 21:39

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık Zehra Gülsün\'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait helikopterle gerçekleştirildi. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören 7 aylık Zehra Gülsün\'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi\'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle bebeğin askeri helikopter ile il merkeze ulaştırılmasına karar verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen SH-70 tipi helikopter ile Zehra\'nın, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevki sağladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHAGökçeadaZehra Gülsün Mehmet Akif ErsoyDevlet HastanesiDeniz Kuvvetleri KomutanlığıAkciğerGökçeada Devlet HastanesiKuzey Ege DeniziGökçeada KabatepeSH70Zehra Mehmet Akif Ersoy
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24