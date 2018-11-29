(Görüntülü) Deniz Kuvvetleri helikopteri Zehra bebek için havalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık Zehra Gülsün\'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait helikopterle gerçekleştirildi. Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören 7 aylık Zehra Gülsün\'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi\'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle bebeğin askeri helikopter ile il merkeze ulaştırılmasına karar verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen SH-70 tipi helikopter ile Zehra\'nın, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi\'ne sevki sağladı.