(Görüntülü) Demirören ailesi Kanlica'da taziyeleri kabul ediyor (1)

* Mesut Yılmaz, \"Erdoğan Bey bizim aynı zamanda aile dostumuzdu. Çok uzun zamandan beri birlikteliğimiz vardı. Bu şekilde vefat etmesinden büyük üzüntülüyüm\" *Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, \"İş dünyasının başı sağ olsun. Türkiye\'nin başı sağ olsun. Erdoğan Bey Türk iş dünyasının önemli bir simasıydı\" Haber-Kamera :Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-Can EROK / İSTANBUL (DHA) Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca\'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor. Taziye ziyaretine gelenler arasında eski Başbakan Mesut Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Demet Sabancı, sanatçı Orhan Gencebay, gazeteci Güneri Civaoğlu da yer aldı. MESUT YILMAZ: AİLE DOSTUMUZDU Mesut Yılmaz, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, \"Erdoğan Bey bizim aynı zamanda aile dostumuzdu. Çok uzun zamandan beri birlikteliğimiz vardı. Bu şekilde vefat etmesinden büyük üzüntülüyüm. Türk sanayisine de katkıda bulunmuş bir insandı. Allah\'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına da sabır diliyorum\" dedi. VAHAP MUNYAR: TÜRK İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ BİR SİMASIYDI Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ise, \"Hepimizin başı sağ olsun. İş dünyasının başı sağ olsun. Türkiye\'nin başı sağ olsun. Erdoğan Bey Türk iş dünyasının önemli bir simasıydı. Ben 40 yıllık gazeteciyim. 35 yılı ekonomi gazeteciliğinde geçti. Mesleğe ilk başladığım yıllarda genelde ilk 10\'u saydığımızda, Demirören ailesi, Demirören grubu, Erdoğan Bey hep ilk 10\'da yer almış bir isimdir. Zaten ağırlıklı bulunduğu sektörler de hep iş dünyasında ağırlık gösterdi. 31 Mayıs\'tan beri yoğun bakımdaydı. Ama maalesef bugün saat 11.00 dolaylarında kaybettik. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı. Demet Sabancı ise, \"Çok değerli bir insandı. Ülkemiz için çok şeyler yapmıştı. Bizim için de ayrı bir değeri vardı. Her zaman eğitimle ilgili olan konularda yanımızdaydı. Ruhu şâd olsun. Hepinize baş sağlığı diliyorum\" diye konuştu.