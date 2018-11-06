(Görüntülü) Dağda ayağı kırılan Ukraynalı kadın helikopterle kurtarıldı

ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’nın Kemer ilçesinde dağlık arazide ayağı kırılan Ukraynalı kadın, ihbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik helikopteri ile hastaneye götürüldü.



Kemer\'e bağlı Göynük Mahallesi’ndeki dağlık arazide yürüyüş yapan Ukraynalı bir kadının ayağının kırıldığı ve tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisi saat 14.25’te Sahil Güvenlik Komutanlığı’na iletildi. Bunun üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik helikopterindeki ekip, kadını bulunduğu yerden aldı. Bilinci açık şekilde helikoptere alınan Ukraynalı kadın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.