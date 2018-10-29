(Görüntülü) Cumhuriyet Bayramı, Tarsus ve Anamur'da kutlandı

Tolunay DUMAN - Mithat ÜNAL MERSİN (Tarsus-Anamur), (DHA) - MERSİN\'in Tarsus ve Anamur ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Tarsus\'taki kutlama töreni Cumhuriyet Alanı\'nda gerçekleştirildi. Garnizon Komutan Yüzbaşı Şükrü Uzundağ ve Belediye Başkanı Şevket Can ile birlikte halkın bayramını kutlayan Kaymakam Yüksel Ünal, Güzel vatanımızın yönetim şekli Cumhuriyetimiz, 5 yıl sonra 100 yüz yaşını dolduracak. Devletler tarihinde yüzyıllar, küçük zaman dilimleridir. Biz Türkler, bin yıldır, Allah\'ın ve ecdadımızın lütfu olan bu topraklarda, bu cennet vatanda yaşıyoruz. Orta Asya\'dan başlatırsak, 2 bin 500 yıldır dünyanın en uzun devam eden devleti biziz. Yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün dediği gibi, \'Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar olacaktır\' dedi. \'95 BALON GÖKYÜZÜ İLE BULUŞTU\' Anamur Şehir Stadyumu\'ndaki kutlamalarda ise Cumhuriyet\'in 95\'inci yıldönümüne atıfta bulunuldu ve gökyüzüne 95 balon bırakıldı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Türk Milleti\'nin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir anda, Mustafa Kemal Atatürk\'ün öncülüğünde tüm imkansızlıklara karşı büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen istiklal mücadelesi, tarihte eşine zor rastlanır bir zaferle sonuçlandırılmıştır. Bu zafer Cumhuriyetle taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi gerçekleştirilmiştir ifadelerini kullandı. Şiirlerin okunduğu iki törende de dans oyunları gösterisi sergilendi.