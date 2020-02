(Görüntülü) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız (8)

Mustafa TURAPOĞLU-Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki, \'Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz\'. Hiç kimse bu milletle, ülkeyle oynamaya kalkmasın. Çünkü biz \'ya olacağız, ya öleceğiz\' diyerek hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız, Türkiye\'nin yükselişini durduramayacaksınız. Çünkü biz Türkiye\'yiz\" dedi. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu\'nda yapılan Ak Parti 6\'ncı Olağan Büyük Kongresi\'ne katıldı. CHP, MHP, BBP, SP, ANAP, DP temsilcilerinin yanı sıra Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile çok sayıda yabancı davetli katıldı. \'ONLARIN DOLARLARI VARSA, BİZİM ALLAH\'IMIZ VAR\' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti\'nin 17 yaşında olduğunu belirterek, \"Bizler, tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz\" dedi. Erdoğan, kalabalığın \'Dik dur eğilme, bu millet seninle\' sloganı üzerine, \"Kardeşlerim, bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah\'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa, bizim Allah\'ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun\" diye konuştu. Kongrede önemli mesajlar vereceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: \"Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos\'ta Malazgirt\'teyiz. Malazgirt\'ten Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. Arkadan 30 Ağustos geliyor, 30 Ağustos\'ta da yine Kocatepe\'deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Bitti mi, bitmedi. Kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, ardından Mart yerel seçimler. Yerel seçimlere hazır mıyız? Yerel seçimlerden yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? İnşallah şu büyük şehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?. Zira istiyoruz ki bütün büyük şehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün. Bunun için de bu yeni sistemde Ak Parti\'nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, inşallah ülkemizde 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın şu anda elhamdülillah, 80 vilayetimize doğalgazımızı ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Bunlar insanca yaşamanın erdemidir. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız.\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı\'nın yaklaştığını belirterek, \"Şimdiden Kurban Bayramı\'nızı tebrik ediyorum. Rabbim Kurban Bayramı\'nı tüm İslam dünyası için birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Ülkemizde milletimizin birliğini, beraberliğini daim kılsın ve terörle mücadeledeki başarımızın devamını Rabbim bizlere nasip etsin. Şu anda hac görevini ifa eden kardeşlerimin inşallah gerek Mekke\'de, gerek Medine\'de dualarını Rabbim kabul eylesin. Arafat\'ta yapılacak duaları kabul eylesin. İnşallah bizim bu yürüyüşümüze bu dualar hep güç kattı, bu defa yine güç katsın\" şeklinde konuştu. PARTİLİLERE KARANFİL DAĞITTI Yaptığı konuşmasının ardından salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti\'nin seçim şarkısı olan \'Dönmem geri senin yolundan\' parçası eşliğinde karşılandı. Salonu dolduran binlerce partili, çalınan parçaya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte kongreye katılan partililere karanfil attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından önce yabancı konukların ismi okundu, ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın siyasi hayatını anlatan klip yayınlandı. \'AK PARTİ TÜRKİYE\'DİR\' Kongrede konuşması için kürsüye çağrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalabalığı selamladıktan sonra konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: \"Ak Parti’yi sizlerle bugünlere getirdik. İnşallah daha nice 17 yıllara sizlerle birlikte ulaştıracağız. Ak Parti kağıt üzerinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulmuş bir partidir. AK Parti 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir. Ama Ak Parti’nin asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir. Ak Parti’nin ne olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olmak gerekir. Ak Parti başlangıçtır, Hazreti Adem’in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takibidir. Ak Parti hicrettir. Peygamber efendimizin tüm cihanı aydınlatan nurunun tüm insanlığı kucaklayan mesajının müntesibidir. Ak Parti Malazgirt’tir. Sadece Allah’ın rızası için kendisinden kat be kat düşmanın üstüne, \'ölürsem kefenim üzerimdeki elbisemdir\' diyerek Sultan Alparslan’ın yolundan gidendir. Ak Parti Anadolu’daki tüm izlerimizdir. Ak Parti İznik’te, Söğüt’te, Edirne’de, Sivas’ta, Kayseri’de Alanya’da Kastamonu’da Malatya’da Antalya’da devletler kuran atalarımızın varisidir. Ak Parti Selçukludur, Osmanlıdır. AK Parti fetihtir. İstanbul’u alarak çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’in mirasçıdır. Yavuz Sultan Selim Han’ın yoldaşıdır. Ak Parti müdafidir. Dünyanın çalkantılı bir dönemde devletimizi hem koruyup hem geliştiren Sultan Abdülhamid’in hakkının hukukunun savunucudur. AK Parti Çanakkale’dir, Kutül Amare’dir. Yedi düvelin üzerimize geldiği anlarda bile cesaretiyle bile zincirleri kıran, oyunları bozan ecdadın torunudur. Ak Parti İstiklal harbimizdir, cumhuriyetimizdir. \'Artık yıkıldı, yok oldu\' denilen milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasına ayağa kaldıran milli mücadele ruhunun temsilcisidir. Ak Parti çok partili hayattır. Menderes’in bedelini canıyla ödediği demokrasi mücadelesinin bugünkü sancaktarıdır. Rahmetli Özal’ın bin bir meşakkatle açtığı kalkınma yolunun takipçisidir. AK Parti bugündür. Geçtiğimiz 16 yılda Türkiye’yi demokraside ve ekonomide geliştirerek milletimizin hayalini gerçekleştirendir. Ak Parti gelecektir. Gençlerimize 2053 – 2071 vizyonunu emanet ederek, ülkemizin bir asrını aydınlatandır. Velhasıl AK Parti Türkiye’dir. Bunun için AK Parti’yi milletimiz kurmuştur diyoruz.\" \'HİÇ KİMSE BU MİLLETLE, ÜLKEYLE OYNAMAYA KALKMASIN\' \"Biz sadece hakkımızı değil, aynı zamanda ülkemizin de şerefini savunuyoruz\" diyen Erdoğan, \"15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele sayesinde kazandık. Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki; \'oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz.\' Biliyoruz ki iman varsa, imkan da vardır. Milletimiz bugüne kadar nice ihanetleri imanıyla bozmuştur. Kardeşlerimizin duası ile her türlü zorluluğun üstünden geldik. Bugünde imanla mücadelemizi yürütüyoruz. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında duracak bir güç tanımıyoruz. Hiç kimse bu milletle, ülkeyle oynamaya kalkmasın. Çünkü biz \'ya olacağız ya öleceğiz\' diyerek hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız, milletimizi bölmeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız. Türkiye\'nin yükselişini durduramayacaksınız. Çünkü biz Türkiye\'yiz\" diye konuştu. \'BOYUN EĞMEDİK, EĞMEYECEĞİZ\' Kuruldukları günden beri gördükleri her haksızlık, zulüm, riyakarlık karşısında seslerini yükseltmekten geri durmadıklarını söyleyen Erdoğan, \"Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlerden boyun eğenlerden olmadık, olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken, arkada el ovuşturanlara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız\" diye konuştu. \'BİRLİKTE TÜRKİYE OLDUĞUMUZDA HİÇ KİMSENİN BİZE GÜCÜ YETMEZ\' Ak Parti olarak asla masa başı siyaset yapmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: \"Rakip bulamadığımızda kendi kendimize yarıştık. Gücümüzü darbe odaklarından değil, sadece milletimizden aldık. Programlara göre değil, milletimizin isteklerine göre icraat yaptık. Bir ayağımızla İstanbul’a Ankara’ya 81 vilayetimizle sıkı sıkıya basarken, diğeriyle bölgemizin ve dünyanın dört bir yanını adımlıyoruz. Biz ülkemizi çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de \'Türkiye’ye birinci sınıf demokrasi, ekonomi, hizmet yakışır\' dedik. Ak Parti’yi kurduğumuz günden beri de bunun için çalıştık. Kimlik siyaseti değil, millet siyaseti yaptık. Hep üretmenin, büyütmenin peşinde olduk. Hiç kimseyi aynı kalıba sokmaya çalışmadık, tüm renklerimizi olduğu gibi kabul ettik. Soframızın paylaştıkça bereketlendiği inancıyla yardım için uzanan hiçbir eli boş çevirmedik. Tabi aynı zamanda husumetler çoğaldı. İçerdeki ihanet odaklarını da hayata geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya kalktılar, yargı darbesi yapmaya kalktılar, terör darbesi yapmaya kalktılar. Ülkemiz dışından taciz atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar. Siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Hep birlikte Türkiye olduğumuzda hiç kimsenin bize gücü yetmez. Bugün her türlü tehdidin karşısında dimdik ayakta kalan Türkiye’yi işte bu duruşumuza borçluyuz. Bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip eden Rabbime binlerce kez hamt ediyorum.\" SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI Savunma sanayisini geliştirmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, \"Türkiye\'nin sınır güvenliğinin, sınır ötesinden başladığı inancıyla yürüttüğümüz operasyonları genişleterek devam ettireceğiz. Özellikle Suriye ve Irak\'tan ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Daha önce Afrin\'de ne yaptıysak Suruç\'tan Cizre\'ye kadar olan sınırlarımızda aynısını yapacağız. Kandil\'i ülkemize terör saldırılarının üstü olmaktan çıkarmaya yönelik adımları atıyoruz. Sincar aynı şekilde. Değerli kardeşlerim, kaynağında kurutacağız\" dedi. Erdoğan konuşmasını birçok alanda yapılan ve devam eden çalışmaları anlatarak tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan farklı ülkelerden gelip, Türkiye\'de eğitim gören gençler Erdoğan\'a teşekkür etti. İçlerinden biri gençler adına Erdoğan\'a, \"Sizin örnek dünya lideri olduğunuzu söylemek istiyorum\" dedi. Gençlerle fotoğraf çektiren Erdoğan, teşekkür etti.