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(Görüntülü) Çukurca'da üs bölgesine havanlı saldırı: 6 asker yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda 1'i ağır, 6 asker yaralandı

09 Ağustos 2018 18:22

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine, PKK\'lı teröristlerin Irak\'ın kuzeyinden düzenlediği havanlı saldırıda 1\'i ağır, 6 asker yaralandı. Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca\'da Güven Dağı üs bölgesine, PKK\'lı teröristler tarafından havanlı saldırı düzenledi. Irak topraklarından düzenlenen saldırıda, 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle üs bölgesinden alınarak Hakkari\'ye getirildi. Fatih Kışlası\'na inen helikopterden alınan yaralı askerler, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Bölgede başlatılan hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.

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