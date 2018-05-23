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(Görüntülü) Çoruh Nehri'nde kaybolan kişiyi 30 kişilik ekip arıyor

İMAM VE KAYINDEPEDERİ TOPRAĞA VERİLDİ Artvin'de, otomobilin Çoruh Nehri'ne uçması sonucu yaşamını yitiren Kerim Çiftçi ve kayınpederi Dursun Gül'ün cenazeleri, öğle vakti Çarşı Mahallesi Merkez Cami’ine getirildi

23 Mayıs 2018 18:55

İMAM VE KAYINDEPEDERİ TOPRAĞA VERİLDİ Artvin\'de, otomobilin Çoruh Nehri\'ne uçması sonucu yaşamını yitiren Kerim Çiftçi ve kayınpederi Dursun Gül\'ün cenazeleri, öğle vakti Çarşı Mahallesi Merkez Cami’ine getirildi. Buradaki cenaze namazına Çiftçi ve Gül ailesinin yakınlarının yanı sıra, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Ak Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, İl Müftüsü Hasan Güneş ve vatandaşlar katıldı. Müftü Hasan Güneş’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kerim Çiftçi’nin cenazesi Salkımlı köyünde, Dursun Gül’ün cenazesi ise Bağlıca köyünde toprağa verildi. Kazada, akıntıya kapılarak kaybolan Selim Aksakal\'ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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