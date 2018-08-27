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(Görüntülü) Çorapların içerisinden uyuşturucu çıktı

    Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin, T

27 Ağustos 2018 14:56

 

 

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin, T.Y. (29) adlı kadının evinde yaptığı aramada, çorapların içerisine konulmuş, 520,79 gram bonzai  ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan T.Y.\'nin evinde yapılan aramada 5 adet çorap içerisinde 520,79 gram bonzai bulundu. Ele geçirilen bonzainin değerinin de 52 bin lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan T.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

 

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