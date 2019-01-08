(Görüntülü) Çocukların kar tatili sevinci

Yavuz YILMAZ İNEGÖL, (DHA) Bursa\'nın İnegöl ilçesinde gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini dışarı attılar. Öğrenciler, aileleriyle birlikte kar da kayarak eğlenceli anlar yaşadılar. İnegöl\'ü etkisi altına alan kar yağışı, kimilerini sevindirirken kimileri üzdü. Kar lastiği takmayan sürücüler araçlarını yerinden hareket ettiremezken, bir günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayıp, kayarak eğlendiler. Kimi öğrenciler kar topu oynayarak soğuk havada eğlenceli anlar yaşarken, kimileri ise kızaklarını ve poşetleri yardımıyla bayır aşağı kayarak eğlendiler. Veliler ise çocuklarıyla güzel vakit geçirerek sevincine ortak oldular. 6 yaşındak öğrenci Ayşe Kılıç, Kar yağınca okullar tatil oldu. Kar seviyorum. babamla kaymaya geldik, sevinçliyim dedi. Veli Ahmet Kılıç ise, Kar yağışı herkesi mutlu eder. Biz de mutlu olduk. Okulların tatil olmasını da fırsat bilerek kızımla karda eğlenelim dedik dedi.