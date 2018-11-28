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(Görüntülü) Çığlık atan kadına 578 lira ceza kesilmiş

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi Özlem A

28 Kasım 2018 20:12

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da aracını cep telefonu ile konuşarak ve emniyet kemeri takmadan kullanan bir üniversitenin öğretim görevlisi Özlem A. trafik polisine yakalanınca sinir krizi geçirdi. Çığlık çığlığa bağıran kadına toplam 578 lira para cezası kesildiği öğrenildi. Polis kayıtlarına göre olay, 1 Kasım Perşembe günü Fatih\'in Balat Sahili\'nde yaşandı. Bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrenilen Özlem A., cep telefonunla konuştuğunu ve emniyet kemerini takmadığını gerekçesiyle polis tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde otomobilin muayenesinin olmadığı da tespit edildi. Polislerin kendisine ceza yazdığını görünce sinir krizleri geçiren Özlem A. dakikalarca çığlık attı. Özlem A. polis memurları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı. Özlem A.\'ya seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak suçlarından toplam 578 lira para cezası kesildi. Özlem A.\'nın otomobili de trafikten men edildi. Çığlık çığlığa bağıran kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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