(Görüntülü) CHP'lilerden Muharrem İnce videosu

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)İZMİR\'de, CHP Bornova İlçe Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Bilişim ve Kültür Sanat Komisyonu, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için kısa bir video hazırladı. CHP\'liler tarafından çekilen videoda, yine partililer görev aldı. Bu yöntem ile daha çok kitleye ulaşarak, İnce\'nin oylarını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecem Gül, kimseye sataşmadan bir seçim kampanyası yürttüklerini belirtti. CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin seçim kampanyasına destek vermek isteyen CHP Bornova Bilişim ve Kültür Sanat Komisyonu, ilginç bir çalışmaya imza attı. CHP\'liler, bir dakikalık bir video hazırlayarak, bunu da sosyal medyada paylaştı. Yine CHP\'lilerin rol aldığı video, akşam karanlığında çekildi. Videoda, sokakta boş boş gezen bir genç, yol kenarında Muharrem İnce\'ye ait bir materyali buluyor. Bu metaryali alarak sokakta ilerleyen gencin karşısına 4 kişi çıkıyor. Videoda, bu 4 kişinin, hükümetin karanlığını ve baskıyı temsil ettiğini söyleyen Bornova CHP Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecem Gül, \"Karanlığa ve zorluklara rağmen genç, materyalde yazan \'SevİNCE Durma Koş Ardından\' yazısından güç alarak koşuyor. Böyle olunca karanlıkta baskıyı temsil eden kişiler şaşırıyor ve dağılıyor. Ardından \'Durma koş\' adlı parçanın ezgileri ile birlikte, yazıyı duvara spreyliyor\" dedi. Buradaki amaçlarının herkesin umdunu diri tutmasını sağlamak olduğunu dile getiren Ecem Gül, CHP\'yi iktidara, Muharrem İnce\'yi de cumhurbaşkanlığına taşımak için seçim gününe kadar bu tarz çalışmalara devam edeceklerini açıkladı. Bu video ile daha çok seçmene ulaşarak, CHP\'nin seçim kampanyasına katkı sunmak istediklerini söyleyen Gül, sosyal medya üzerinden paylaştıkları video ile de kampanyada farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti.