(Görüntülü) CHP'li Sarıbal: Paranın değerinin düşmesi denetimsiz yönetimin sonucu

MERSİN, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, ekonomideki gelişmeleri değerlendirerek, \"Bu ülkenin parasının değerinin düşmesi, ne \'papaz krizi\'dir ne Trump\'ın tweet\'leridir ne dış baskılardır. Keyfi ve denetimsiz yönetimin temel sonucudur\" dedi.



Mersin\'de ziyaret ve incelemelerde bulanan Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Hükümeti eleştiren Sarıbal, \"Bu ülkede \'Dünya saldırısı\' denen, \'Başka ülkelerden bize saldırı\' denen, \'Ezanımıza, bayrağımıza, İslam\'a saldırı\' diyen, \'Dış koşullardan ülkemize büyük bir saldırı var\' diyen siyasal iktidar ile karşı karşıyayız. \'Trump meselesi\' diyen, \'Papaz meselesi\' diyen, yaşanan her sorunun karşısında kedine bir düşman, bir sebep, bir gerekçe bulmaya çalışan ve bunu basınla halka böyle bir algıyla yutturmaya çalışan siyasal iktidarla karşı karşıyayız\" diye konuştu.



Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren CHP\'li Sarıbal, \"Bu ülkenin parasının değerinin düşmesinin, doların değer kazanması, halkın hiç hak etmediği halde böyle bir durumla karşılaşmasının temel nedeni ne \'papaz krizi\'dir ne Trump\'ın tweet\'leridir ne dış baskılardır. Sadece ve sadece 16 yıldır liyakatsiz, tek adama dayalı, keyfi yönetim ve denetimsiz bir yönetimin temel sonucudur\" dedi.