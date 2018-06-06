(Görüntülü) CHP'li Özel: Muharrem İnce tüm ülkenin cumhurbaşkanı olacak

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa\'nın Kula ilçesinde partililerle buluştu. AK Parti hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın seçimden sonra gidici olduklarını öne süren Özel, gerçek demokrasiyi getireceklerini, ayrıca Muharrem İnce\'nin seçilirse tüm ülkenin cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.



CHP Grup Başkanvekili ve Manisa 1\'inci sıra milletvekili adayı Özgür Özel, partisinin Kula İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerine değinen CHP\'li Özel, şunları söyledi:



\"Binali Yıldırım, AK Partili son başbakandır. Onlar yolcudur. Abbas yolcudur, bağlasan durmaz. Binali Yıldırım\'ın da, Recep Tayyip Erdoğan\'ın da yolu açık olsun. Yapılacak bu seçimlerde, milletimiz \'yeniden demokrasi, yeniden parlamenter sistem, yeniden dostluk, kardeşlik, barış, varlık, birlik ve dirlik\' diyecek. AK Parti\'nin yarattığı OHAL düzeni, baskı düzeni, tek adam düzeni son bulacaktır. Elbette, 24 Haziran\'da yapılacak seçimlerden sonra bir başbakan seçilmeyecek. Ancak parlamenter sisteme sahip çıkan partiler ve parlamenter sistemi ortadan kaldırmak isteyen, adına \'Cumhur İttifakı\' dedikleri, fakat bir \'koltuk ittifakı\' olan, bir \'saray ittifakı\' olan bu ittifak, son bulduktan ve bu ülkenin üzerindeki karabulutlar dağıldıktan sonra bu ülke yeniden demokrasiye geçecek. Seçeceğimiz cumhurbaşkanı Muharrem İnce, yakasındaki Türk bayrağı rozetini hiçbir zaman çıkarmayacak. Partisinden bağını tamamen kesecek. 80 milyonun, hepimizin cumhurbaşkanı olarak tüm partilileri kucaklayacak. Süreç bizi yeniden demokrasiye, yeniden başbakanlara, yeniden Meclis içinden çıkacak hükümetlere getirecektir.\"



Türkiye\'yi gerçek demokrasiye kavuşturacaklarını söyleyen Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



\"Dünyanın gelişmiş ülkelerinde nasıl kuvvetler ayrılığı varsa nasıl kuvvetler arasında denge, denetim ve fren sistemleri varsa nasıl gerçek demokraside yargı tam bağımsızsa, Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanlığı da tarafsız cumhurbaşkanlığında kurulacak. Gerçek demokraside de tam bir kuvvetler ayrılığı, tam bir demokratik sistem, tam bir yargı bağımsızlığı olacaktır. Bugün AK Parti\'nin son başbakanına, \'Türkiye Cumhuriyeti\'nin son başbakanı\' demek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun emriyle ve talimatıyla Çanakkale\'de, Sakarya\'da, Dumlupınar\'da toprak altında kefensiz yatan şehitlerimize saygısızlıktır.\"



\'TEK ADAM DEĞİL, GERÇEK DEMOKRASİYİ SAĞLAYACAĞIZ\'



\"Zaten bir tek adam yönetiyordu ülkeyi. Ülkenin başında bir padişah vardı\" diyen Özel, şunları kaydetti:



\"Düşman donanmasına kırmızı halılar seriyordu. \'Amerikan mandası mı, İngiliz himayesi mi\' tartışmaları vardı. Buna karşılık Kurtuluş Savaşı yapıldı. Buna karşılık bir Meclis kuruldu. Kurulan Meclisin adı da demokrasi meclisi oldu. Teklif edilen padişahlığa, İngiliz tipi krallığa, Amerikan tipi başkanlığa Atatürk karşı çıktı. \'Milleti, milletin meclisi yönetecek\' dedi. Bugün kurulan Meclis\'teki yetkileri alıp tek adama ve saraya verenler, bugün bir saraydan ülkeyi tek başına yönetmeye çalışanlar, Atatürk\'ün, şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık yapmaktadırlar. Cumhuriyet Halk Partisi\'nin iktidarında, Muharrem İnce\'nin cumhurbaşkanlığında tek adam değil, gerçek demokrasiyi sağlayacağız.\"



TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI VURGUSU



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sözlerini bitirirken, \"Muharrem İnce\'den itibaren, aynı bir darbe döneminden sonra demokrasiye geçildiğinde nasıl bir tarafsız cumhurbaşkanı seçiliyorsa, Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin sivil darbesine karşı, Muharrem İnce, milletin adamı ve milletin adayı olarak ortaya çıkacak, yeniden kuvvetler ayrılığını, yeniden birlik beraberliği, yeniden muasır medeniyetler seviyesine koşan Türkiye Cumhuriyeti\'ni tesis edecektir. Bu yolda bizimle birlikte yürüyen tüm Cumhuriyet Halk Partililere, tüm demokratlara, tüm milliyetçilere, tüm solculara, tüm sosyalistlere, bu ülkenin ortak geleceğinden heyecan duyan herkese selam olsun. Yapılacak seçimler ülkemize hayırlar getirsin inşallah\" ifadelerini kullandı.



Özgür Özel, partilileriyle görüş alışverişinden bulunduktan sonra partinin Manisa\'dan 9\'uncu sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tunçer, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga ve partililer ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Özel, seçim için CHP\'ye destek istedi.



