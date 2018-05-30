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(Görüntülü) Cesedi, evinden kötü koku gelince bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, yalnız yaşayan Abdulbaki Dursun'un (57) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi

30 Mayıs 2018 19:43

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, yalnız yaşayan Abdulbaki Dursun\'un (57) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Eve giren polis tarafından cesedi bulunan Dursun\'un, yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlendi. Olay, saat 12.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi\'nde meydana geldi. Almanya\'da emekli olduktan sonra Antalya\'ya yerleşen Abdulbaki Dursun\'un yalnız yaşadığı evden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Sağlık görevlileriyle olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdi. Dursun, oturma odasında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Dursun\'un öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak, çalıştı. İlk incelemede Dursun\'un, yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdulbaki Dursun\'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü.

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