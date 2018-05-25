T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Çavuşoğlu'ndan esnaf ziyareti

Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA-(DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulundu

25 Mayıs 2018 20:23

Hasan DEMİRBAŞ- Tolga YILDIRIM/ANTALYA-(DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları dolayısıyla esnaf ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla çalışmalarını Antalya\'da başlattı. Sabah Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ni ziyaret eden Çavuşoğlu, ardından Muratpaşa Cami\'nde cuma namazını kıldı. Çavuşoğlu, sonrasında Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve diğer parti yetkilileriyle Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi\'nde esnafı ziyaret etti. Esnafa \'hayırlı işler\' dileyen Çavuşoğlu, kadınlara karanfil verdi. Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya milletvekili aday listesinde birinci sırada yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan DEMİRBAŞ Tolga YILDIRIMANTALYADHADIŞİŞLERİ Bakanı MevlütDışişleri Bakanı MevlütHaziranAntalyaSabah Antalya EsnafSanatkarlar Odaları BirliğiMuratpaşa CamiAk PartiBaşkanıEthem TaşKapalı YolKazımCaddesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24