(Görüntülü) Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü
Libya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala'nın davetine icabetle Libya'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü
22 Aralık 2018 15:35
Libya (DHA)- Libya Dışişleri Bakanı Tahir Siyala\'nın davetine icabetle Libya\'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.
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