(Görüntülü) Çanakkale'de, Türkiye'nin en büyük Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi temeli atıldı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Merkeze bağlı Güzelyalı köyünde yeni yapılacak olan Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla atıldı. Güzelyalı köyünde, Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi olarak hizmet verecek olan tesisin temel atma törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale AK Parti 2’nci sıra Milletvekili Adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Dünya Dalış Rekortmeni, Milli sporcu Şahika Ercümen, daire müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu. Halk oyunları gösterisi yapıldı. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımına başlanan ve 100 milyon TL\'ye malolacak olan Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi\'nin Türkiye\'nin en büyük merkezi olacağını belirterek, şunları söyledi: \"Merkezin çok özel bir planlaması var. Bizim Türkiye çapında 36 tane gençlik kampımız var. Fakat bu hem gençlik hem de sporcu kamp merkezi. Biri 300, diğeri 200 yataklı iki otel bulunuyor. Çok amaçlı spor kompleksinden futbol sahalarına, kayıkhaneden su sporları merkezine kadar çeşitli ünitelerden oluşuyor. Çok butik bir proje. Bunu Çanakkale kültür ve spor kenti olsun diye yapıyoruz. Çanakkale\'de bir destan yazılmış geçmişte. Bu destanı herkese anlatmamız lazım. İşte her gencin Çanakkale\'ye gelmesinin temini için biz bakanlık olarak Türkiye çapında çalışıyoruz. Buraya kamplar yapıyoruz. Türkiye\'de 300 tane gençlik merkezimiz var. Buralarda gençlerimize tarihimizi, bizim nasıl bir millet olduğumuzu, neler yaşadığımızı, neler yaptığımızı anlatıyoruz.” Bakan Bak, Türkiye\'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olduğunu da belirterek, \"Tamamlanmış 17 tane stadyum var. Yaş ortalaması 1.9. Devasa spor salonları var, yüzme havuzları var, atletizm pistleri var. Türkiye\'nin her yerinde eserler var. Sporcu merkezleri, kamp merkezleri, Gençlik merkezleri var. Yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Gençlerimiz spor yapsın. Şimdi okullar tatil oldu, karnelerini aldılar. Bütün gençlerimizi spor salonlarımıza, tesislerimize bekliyoruz” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, Çanakkale\'ye son dönemde çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi. Çanakkale\'nin artık sadece tarımın, sanayinin ve turizmin değil gençliğin de başkenti olmasını istediklerini belirten Turan, “Buradan yüzlerce gencimizin aynı anda kamp imkanı bulacağı 6\'dan fazla spor salonu ile hizmet edeceği, her türlü ayrıntının düşünüldüğü çok farklı bir tesisi hayata geçireceğiz.” Çanakkale Valisi Orhan Tavlı da, Çanakkale Gençlik ve Sporcu Kamp Eğitim Merkezi’nin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan her gence hizmet vereceğini ve tamamlandığında Türkiye\'nin en büyük sporcu ve kamp eğitim merkezi olacağını kaydetti. Konuşmaların ardından Vali Tavlı ve AK Parti Grup Başkanvekili Turan tarafından, Bakan Bak’a çeşitli hediyeler takdim edildi. Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökce tarafından yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve sporcular butona basarak, tesisin temel atma törenini gerçekletirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, temel atma töreninin ardından Çanakkale Merkeze bağlı Kepez beldesinde, partisi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.