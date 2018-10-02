(Görüntülü) Camını kırdıkları kuyumcu dükkanından 2,5 dakikada 1,5 kiloluk altın çaldılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, kar maskeli 3 kişi, balyozlarla camını kırdıkları kuyumcu dükkanından 2,5 dakikada 1,5 kilogramlık altın çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.



Olay, 30 Eylül Pazar günü saat 03.00 sıralarında, Söke Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli 3 kişi, ellerindeki balyozlarla önce vitrin camını kırdı ardından içeri girip, kasadaki 1,5 kilogramlık altın ziynet eşyalarını çuvala doldurarak, kaçtı. Kuyumcunun çalan alarmı üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından, hırsızların 3 kişi olduğunu tespit etti. Görüntülerden, hırsızların 2,5 dakika içinde altınları çalıp, kaçtığı anlaşıldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kuyumcu dükkanında tezgahtar olarak çalışan Halim Kocabaş, elinde balyoz bulunan kar maskeli 3 kişinin darbeye dayanıklı camı 15- 20 kez vurarak, kırdığını belirtip, hırsızların kısa sürede yakalanması beklediklerini söyledi.