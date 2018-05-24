(Görüntülü) Cami kubbesindeki leylek ve yavrularına ilgi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da cami kubbesine yuva yapan, çevre sakinlerinin \'Melek\' ismini verdiği leylek ile 4 yavrusu ilgi görüyor.



İlkbahar mevsiminin habercisi olan leylekler, göç ederek gittikleri bölgelerde genellikle ağaç dallarına ve enerji nakil hattı direklerine yuva yapıyor. Muğla\'da da bir leylek, yuva yapmak için cami kubbesini tercih etti. Merkez Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi\'ndeki Şeyh Muslihittin Camii\'nin kubbesinde kuluçkaya yatan leylek, 4 yavru dünyaya getirdi. Çevre sakinlerinin \'Melek\' ismini verdiği leylek ile başından ayrılmadığı 4 yavrusu dikkat çekiyor.



Mahalle sakinlerinden Hülya Korkmaz, \"Balkondan, 2 yaşındaki oğlum Ufuk Ayhan ile sürekli leyleğe bakıyoruz. Yavruları yumurtadan yeni çıktı. Bazı zamanlar evimizin arkasında bulunan boş arazide ot topluyor. Yakından görmek heyecan vereci. Biz ona Melek ismini verdik\" dedi.