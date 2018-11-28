T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Çalıntı motosikletle polisten kaçarken kaza yaptılar

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de polisten kaçmaya çalışırken çaldıkları motosikletle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan 2 kişi, yaralandı

28 Kasım 2018 13:30

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de polisten kaçmaya çalışırken çaldıkları motosikletle yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan 2 kişi, yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Düzce Valiliği önünde meydana geldi. Polis ekipleri, çaldıkları plakasız motosikletle gezen M.K. ve A.K.\'yi şüphe üzerine durdurmak istedi. Ancak şüpheliler, yoluna devam etti, polis ekipleri de peşlerine düştü. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamaca sonunda şüphelilerin bulunduğu motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan M.K. ve A.K., 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCEKazaDüzce ValiliğiPolisAncakYaklaşıkYaralananAcilAtatürk Devlet Hastanesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24