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(Görüntülü) Çalılık alanda yangın

Bülent TATOĞULLARI Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA ANTALYA'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü

24 Haziran 2018 16:04

Bülent TATOĞULLARI Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA ANTALYA\'da çalılık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi\'nde gecekonduların yakınında bulunan çalılık alanda çıktı. Çalılık alandan duman çıktığını görenler durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürüldü. Henüz nedeni bilinmeyen yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.

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