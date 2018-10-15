(Görüntülü) Büyükşehir için ilk başvuru Uysal'dan

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL ANTALYA,(DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, \'Milletim, parti tabanım böyle talep ediyorsa, canım feda. Sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. 2019 yılının Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerde, Antalya\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığına ilk başvuruyu, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal yaptı. CHP İl Binası\'nda başvuru evrakını İl Başkanı Ahmet Kumbul\'a teslim eden Uysal, çıkışta parti binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşması için oluşturulan platformda Uysal\'ın yanında eşi Ümran Uysal, İl Başkanı Ahmet Kumbul, partinin il ve ilçe yöneticileri, Milletvekili Aydın Özer, Deniz Baykal\'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Osman Kaptan, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin yer aldı. NEDEN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Konuşmasında Nazım Hikmet\'in şiirlerine yer veren Ümit Uysal, neden Muratpaşa\'da devam etmediğini soranlar olduğunu söyledi. Muratpaşa\'da görev yapan belediye başkanının daha üst makamlara adının geçmesinin doğal olduğunu belirten Uysal, \'Eylül ayından itibaren toplumdan büyükşehir belediye başkanlığı adaylığım için büyük talep gelmeye başladı. Önce bunun üstünde çok durmadım. Sonra anket sonuçları önümüze gelmeye başladı. Yapılan 3 ankette giderek açık bir farkla en ön pozisyonda olduğumu gördüm. Şüphe duymayacağım, bilimsel anketler gördüm. Birkaç gün tereddüt ettim ama sonra dedim ki memleket, Antalyamız söz konusu. \'Muratpaşa\'da şu kadar oy alayım, rahatıma bakayım\' diyemedim. Gelecek çocuklarımızın geleceği, bunun şakası yok. Milletim, parti tabanım böyle talep ediyorsa, canım feda. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Hep birlikte kazanacağız, Antalya\'yı hep birlikte şaha kaldıracağız. Biz göreve geldiğimizde iyi insanlar göreve gelmiş olacak. Kentin geleceğini düşünenler, kimsesizler göreve gelmiş olacak. Yoksullar, yaşlılar, evlerinden çıkamayanlar iktidara gelmiş olacak diye konuştu. KUMBUL\'DAN UYSAL\'A DESTEK İl Başkanı Ahmet Kumbul da Uysal\'ın örgütün içinden çıktığını söyledi. Kumbul, \'Yerel seçimlerde CHP olarak 1989 yılında olduğu gibi birçok belediyeyi kazanacağız. Ülkede adaleti, demokrasiyi, laikliği, hep beraber kazanacağız. Çağdaş Türkiye\'yi hep beraber yeniden kuracağız. Yerel seçimler bunun için çok önemli. Antalya\'da bizim 6 belediyemiz var, hepsinde sosyal belediyeciliğin farkını çok net görebiliyoruz. Antalya Büyükşehir\'i sosyal belediyecilik anlayışı ile tekrar tanıştıracağız dedi.