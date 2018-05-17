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(Görüntülü) Büyükçekmece'de kamyonun iş yerine çarptığı kaza kamerada

Haber-Kamera Ersan SAN İstanbul DHA Büyükçekmece Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki 34 BF 7915 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi

17 Mayıs 2018 13:39

Haber-Kamera Ersan SAN İstanbul DHA Büyükçekmece Çatalca-Büyükçekmece TEM Bağlantı Tepecik Mevki\'nde Alaaddin Çeper yönetimindeki 34 BF 7915 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. Çeper şoför mahallinde sıkışırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol Büyükçekmece istikameti trafiğe kapandı. Kamyonun olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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