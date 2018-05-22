(Görüntülü) Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Neden devam etmek istediğimizi herkes görecek

\" Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR Başkanı Ali Ay, \"Biz gelecek ile ilgili neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. Çok güzel de bir hazırlık yapıyoruz Olağan Genel Kurula. Herkes görecek bizim neden devam etmek istediğimizi ve yeni projelerimizi\" dedi. Bursaspor’da yaklaşan genel kurul öncesinde mevcut başkan Ali Ay ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Ay, Cumhuriyet Caddesi Sanayici ve İşadamları Derneği (CUMSİAD) ve Bursasporlu Taraftarlar Derneği’nin düzenlediği iftar programı öncesinde Kapalı Çarşı, Uzun Çarşı, Okçular Çarşısı ve Cumhuriyet Caddesi esnafını ziyaret etti. Burada esnaflarla sohbet eden ve fotoğraflar isteklerini kırmayan Başkan Ay, ziyaretin ardından Doğan Haber Ajansı\'na açıklamalarda bulundu. Başkan Ay, \"Uzun zamandan beridir Çarşı\'yı ziyaret etmemiştik. Esnafımızı ziyaret ettik. Kendilerine hayırlı işler diledik. Mümkün olduğunca bütün esnafımıza hal hatır sorduk. Çok güzel bir yolculuk oldu. Herkes gibi biz de memnun kaldık\" dedi. Olağan Genel Kurul\'un yaklaştığına da işaret eden Başkan Ay, \"Biz gelecek ile ilgili neler yapabiliriz onu konuşuyoruz. Çok güzel de bir hazırlık yapıyoruz genel kurula doğru. Herkes görecek bizim neden devam etmek istediğimizi ve yeni projelerimizi. Manifestolarımızı da zaten açıkladık, onlara sadece bir tane ilave geldi. Yerliliğin daha fazla olması gerektiği ile ilgili. Devam ediyoruz, geç saatlere kadar da dışarıdayız. Mahalleleri geziyoruz. Taraftarımızı geziyoruz, onların bize vermiş olduğu bilgileri alıyoruz. Biz bilgilendiriyoruz\" diye konuştu. HERKESTEN HELALLİK İSTEDİ Ziyaretlerde öncelikle helallik isteyen Ay, \"Son iki sezondur takımın mali ve sportif açıdan düzlüğe çıkması için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu ziyaretleri daha önceden yapmamız ve sizlerin değerli görüşlerini dinlememiz gerekiyordu. Yaşanan bu gecikme için hepinizden helallik istiyorum. Gelecek dönemde göreve devam etmemiz halinde kuracağımız ekiple yeşil-beyaz renklere gönül veren herkesle zamanında iletişime geçeceğimizin sözünü veriyorum\" ifadelerini kullandı. \"KONGREDEN SONRA DÜĞMEYE BASACAĞIZ\" Ziyaretler sonrası iftara katılan Başkan Ay, burada taraftarlarla buluştu. İftarda söz alan Bursasporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Çakman, \"Sayın Ali Ay’ı ve ekibini gerçek bir sanayici gerçek bir esnaf olarak görüyorum. İki dönemdir aksi giden düzen sebebiyle zor günler geçiren Bursaspor’u terk etmeyi hiç düşünmeden tıpkı bir işletme sorununu çözmek adına gerekirse müdürün, personelin değiştirilmesi gerektiği gibi ekibinde değişiklikler yaparak tekrar aday olma cesaretini göstermesinden dolayı tebrik ediyor, canı gönülden destekliyorum\" dedi. Bunun üzerine destekleri için Çakman’a teşekkür eden Ali Ay, \"Yeni dönemde daha profesyonel, daha bilimsel, daha verimli, daha kucaklayıcı bir Bursaspor göreceksiniz. Bu yolda şimdiden anlaştığımız isimler var, inşallah kongreden sonra da düğmeye basacak ve zaman kaybetmeden harekete geçeceğiz\" şeklinde konuştu. \"HAYAL SATMAYACAĞIZ\" \'Daha yerli bir Bursaspor\' maddesini ekip arkadaşlarıyla birlikte benimseyeceklerini belirten Başkan Ali Ay, \"Son iki sezondur ligin ikinci devrelerinde yaşanan performans düşüklüğünün takımdaki aidiyet duygusunun eksikliğinden kaynaklandığını tespit ettik. Gelecek sezonda yerli ağırlıklı bir kadro kurmayı, başlarına da yerli bir hoca ve profesyonel getirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda gerekli çalışmaları yaptık. Anlaştığımız isimleri çok yakında sizinle paylaşacağız. Hayal satmayı değil gerçek başarıyı yakalayacak sistemi getirmeyi hedefliyoruz. Sizlerden de bu konuda bizlere güvenmenizi, destek vermenizi bekliyoruz\" dedi. PASTAYLA KARŞILANDI İftar sonrası ziyaretlerini sürdüren Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerinin bir sonraki adresi Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği oldu. Burada pasta ile karşılanan Ali Ay, Futbol okulu olarak da faaliyet gösteren dernekte alt yapının önemine değinerek, \"Bizim için alt yapı olmazsa olmaz! Bu dönem birçok gencimize profesyonel imzayı attırdık. Alt yapıdaki gençlerimizin eğitimine daha çok önem vereceğiz, yeteneklerini geliştirmek kadar eğitimlerini de geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. Hep beraber Bursaspor için çalışacağız\" diye konuştu.