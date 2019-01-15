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(Görüntülü) Bursa'da uyuşturucu çetesine operasyon: 12 gözaltı

Serkan AKKUŞ-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da 5 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı

15 Ocak 2019 18:13

Serkan AKKUŞ-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA\'da 5 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 12 kişi gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 150 gram metamfetamin, 25 gram esrar, bir miktar bonzai, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bir miktar da para ele geçirildi. 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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