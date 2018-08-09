(Görüntülü) Burnley, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)





UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Medipol Başakşehir\'in konuğu olacak olan Burnley, bu karşılaşmanın son hazırlığını 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'nda yaptı.



Teknik direktör Sean Duche yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın bir bölümü basın mensuplarına açıktı. Antrenman koşu çalışmasıyla başlarken, oyuncular daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Premier Lig ekibi, idmanın kapalı bölümünde ise Medipol Başakşehir maçının taktik çalışmasını yaptı.