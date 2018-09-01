(Görüntülü) Burhaniye'deki hazırlık maçında kavga çıktı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımları Burhaniye Belediyespor, İstanbul Ataşehir Çamoluk arasında oynan hazırlık mazında kavga çıktı. Futbolcular arasında çıkan kavga, idarecilerin araya girmesiyle sonlanırken, maç kaldığı yerden devam etti.



Burhaniye Belediyespor 4. hazırlık maçını Burhaniye 8 Eylül Stadı\'nda, İstanbul Ataşehir Çamoluk takımı ile yaptı. Sert geçen maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Kavga, araya giren idareciler tarafından güçlükle sonlandırılırken, karşılaşma da kaldığı yerden devam etti. Maç, rakip takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ



Hazırlık maçını izleyeme gelen berber Hasan Özavcı, kavgalı geçen maçta bu tür olayların yaşanmasının üzücü olduğunu belirterek, \"Burhaniye sezona hızlı bir giriş yaptı. İnşallah grubunda iyi bir yer edinir. Hazırlık maçları olmasına rağmen futbolcular dozajı kaçırıp birbirlerine saldırıyorlar. Küfrediyorlar. İnşallah, bu olaylar ligde de devam etmez. Dostluk kazansın diyorum\" dedi.



Hazırlık maçını izlemeye gelen taraftarlardan avukat Hasan Ender, \"Bu, takımımızın 4. hazırlık maçı. İyi hazırlanıyorlar. İçinde bulunduğumuz BAL, yarı profesyonel lig olduğu için iyi hazırlık lazım. Oynadığımız takım İstanbul Ataşedir Çamoluk takımı. Maç sert geçti. Bir özelliğimiz var. 26 kişilik kadroda 25 tane Burhaniyeli var. Kendi çocuklarımız var. 7 gencimiz var. Bu sene başarı bekliyoruz İnşallah\" diye konuştu.

