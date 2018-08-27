(Görüntülü) Bülent Korkmaz: "Burada kazanmak artı bir üç puan oldu"

\"Hedefimiz mücadele etmek\" \"Beşiktaş\'ı sahasında yenmek kolay değil\" Ali DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"Burada kazanmak artı bir üç puan oldu\" dedi. Vodafone Park\'ta Beşiktaş\'ı 3-2 mağlup eden Antalyaspor\'da teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Kulübün sorunlarına karşın siyah beyazlıları mağlup eden oyuncularını kutlayan Korkmaz, \"Bu kadar soruna rağmen bir karakter oyunu koydular ortaya. Oyuncularımı kutluyorum, hepsini tebrik ederim\" ifadelerini kullandı. Korkmaz, \"İlk maçta mağlup olduk, ikinci de berabere kaldık, burada galip geldik. Aynı şeyi söyledim, söylüyorum. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğum için çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ederim. Beşiktaş\'a da Avrupa\'da başarılar. İlk kez burada oynattığım futbolcular vardı. Ama bu burada kaldı, inşallah böyle devam ettiririz\" şeklinde konuştu. \"HEDEFİMİZ MÜCADELE ETMEK\" Antalyaspor\'un hedefinin mücadele etmek olduğunu vurgulayan teknik adam, \"Antalyaspor\'un hedefi ayakta kalabilmek. Antalyaspor\'un hedefi mücadele edip ayakta kalabilmek. Oyuncular bunu yapıyor. Böyle oyunculara sahip olmak beni mutlu ediyor, inşallah kimse karşılıksız kalmaz. Antalya halkı, iş adamları sahip çıkar kulübe\" açıklamasında bulundu. \"BURADA KAZANMAK ARTI BİR ÜÇ PUAN OLDU\" Beşiktaş\'a karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığını da belirten Korkmaz, sözlerini şu sözlerle sonlandırdı: \"Her oyuncuyu kullanmak istiyoruz. Planlarımızda bazı oyuncuları kullanmak istiyorduk ama sakatlıklar üst üste geldi. Bir karar almam lazımdı bu kararları doğru mu aldım, yanlış mı aldım bilmiyordum ama kazandıysam doğru demek ki. Oyunculara şans vermek istiyordum. Beşiktaş ile kendi sahasında oynuyorsunuz, kolay değil. Avrupa\'da Beşiktaş kendi sahasında bir sürü kulübü yenmiş. Oyuncu psikolojisini bilmeniz lazım. Teknik direktör ne derse desin oyuncu savunma yapar. Burada kazanmak bizim için artı bir üç puan oldu.\"